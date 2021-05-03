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Haberler Ekonomi Son dakika: Nisan ayı ihracat rakamı 18,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamı

Son dakika: Nisan ayı rakamı 18,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamı

Son dakika haberi...Bakan Muş: " hedefimiz olan 184 milyar dolar düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz."

Son dakika: Nisan ayı ihracat rakamı 18,8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamı

03.05.2021, 12:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 12:23

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır."

Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatımız, nisanda yüzde 22,3 arttı. İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu.

İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7'ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu.

Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız.

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