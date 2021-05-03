Turizmdeki payımız yüzde 20’ye çıkmalı

Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, İzmir'in Türkiye turizm pastasından 30 yıl önce yüzde 10 pay aldığını, bugün bunun yüzde 4'lere kadar düştüğünü söyledi. Pandemi öncesi rakamlarla konuştuğunun altını çizen Tercan, İzmir'in turizminin gelişememesinin bahanesinin olamayacağını belirtti.

Hafta başı sohbetlerinin bu haftaki konuğu olan Tercan, İzmir turizminin gelişmesi için neler yapılması gerektiğini Yeni Asır'a anlattı. Tercan, "Pandemi öncesinde sınıfta kaldık. Pandemi sonrasında neler olacak merak ediyorum. İzmir'in artık bahanesi yok" dedi.



Destination İzmir'in gündeminde hangi konular var?

Ben doğma büyüme İzmirliyim.

Sanayici bir ailenin ikinci nesil temsilcilerindenim. 1990 yılında Çeşme'de otel kurduk.

Çeşme'nin önemli otellerindendi.

2004 yılında Çeşme Dalyanköy'de bir otel daha kurduk.

Kendi otelimizi tanıtmak için gittiğimiz fuarlarda İzmir ve Çeşme'nin tanınmadığını gördüm.

Ne İzmir ne de Çeşme Belediyesi'nden kimseyi o fuarlarda göremedim. Ben de turizmci arkadaşlarımla 'İzmir'in turizmde gelişememesine' isyan ederek "Destination İzmir" grubunu kurduk. Amacımız şehrimize gelen turist sayısını arttırmak.

Turistin İzmir'e gelmesiyle 47 sektörün de işi artacak. İzmir'in fuarlarda yer almaması bize büyük acılar verdi.





"TOPLANTILAR TOPU TACA ATMAKTIR"

İzmir'in turizmin başkenti olması için neler yapmalıyız? İzmir 30 sene önce turizm pastasından yüzde 10 pay alıyordu. Şu anda sadece yüzde 4'te. İzmir'in turizmi çökmüş durumda. En başta belediyeler sektöre öncelik vermek zorundalar. İzmir'in turizmden aldığı pay doğru bir planlamayla yüzde 20'lere çıkar. İzmir'e yılda bir milyon turist geliyor. Bizim 5 milyon turist hedefine varana kadar çalışmamız lazım. Sürekli çalıştaylar, konferanslar yapılmasın. Artık icraat görmek istiyoruz. Bu toplantılar sadece topu taca atmaktır.

İzmir'de kentin tanıtımını yapacak dernek yok muydu?

Grubumuzu kurduğumuz dönem İzmir'de birçok turizm derneği vardı ama kağıt üstünde, faaliyet göstermeyen derneklerdi bunlar. Olay er meydanına çıkmaktır. Er meydanına çıkmak ise turizmde yabancı ülke-lerdeki turizm fuarları-na çıkmaktır. Örneğin; ITB Berlin. dünyanın en önemli turizm fuarların-dandır. Buraya gitmezse-niz kendinize turizm şehri-yim diyemezsiniz.



ÜVEY EVLAT MUAMELESİ

İzmir'in sahip olduğu bunca zenginliklere rağmen turizmde gelişememesinin nedeni sizce nedir?

İzmir maalesef turizmde geri kalmış bir şehir. Aslında dünyada turizmin başladığı ilk şehirlerden biri İzmir'dir. Efes Antik Kenti, Bergama, Meryem Ana gibi tarihi değerlerin hepsi bu şehirde. Bunun temel sebebi turizmin ana iş olarak görülmemesi.

Sanki bir hobi olarak yaklaşmışlar. Yıllardır yöneticiler turizme üvey evlat muamelesi yaptılar. Halbuki 5393

sayılı belediye yasasına göre turizm, belediyenin asli görev-lerinden biridir. Mesela Berga-ma, UNESCO dünya mirası lis-tesine girdi. Selçuk ve Efes de bu listeye girdi. Bu değerleri-mizi biz hala tanıtamadık. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Baş-kanı Tunç Soyer'e buradan çağrı yapıyorum. Şehrimizin girişlerine 'UNESCO şehrine hoş geldiniz' diye afişler asın. Fuar İzmir'in duvarları bomboş. Buraya sahip olduğumuz zenginlikleri dev panolarla kalıcı olarak asın.



GELEN TURİSTİ DE ŞEHRİMİZDE TUTAMIYORUZ....

Bu da yanlış bir algı. Biz burada defalarca yabancı turizm yazarlarını ağırladık. Gezdirdiğimiz insanlar İzmir'e bayılıyor.

İzmir'de kalınmaması bizim beceriksizliğimiz. Elinizdeki olanakları paketlemek gerekiyor.

İzmir'de her şey var. İzmir'in bu konuda bahanesi olamaz.

Mert ALPDÜNDAR