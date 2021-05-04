  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi 8 sağlık turizm kenti belirlendi

8 sağlık turizm kenti belirlendi

8 sağlık turizm kenti belirlendi

4.5.2021

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası alanda hizmet veren sağlık turizmi merkezlerini belirledi. Listede İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Kayseri ve Edirne yer aldı. Öte yandan Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler, dünyanın sağlıkta hem altyapı hem de yatırımlar açısından lider ülkesinin Türkiye olacağını söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

8 sağlık turizm kenti belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.