8 sağlık turizm kenti belirlendi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası alanda hizmet veren sağlık turizmi merkezlerini belirledi. Listede İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Kayseri ve Edirne yer aldı. Öte yandan Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler, dünyanın sağlıkta hem altyapı hem de yatırımlar açısından lider ülkesinin Türkiye olacağını söyledi.

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