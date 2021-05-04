  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak!

30 öğretim üyesi alacak!

30 öğretim üyesi alacak. Aksaray Üniversitesi öğretim üyeliği için başvurular 3-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak!

04.05.2021, 10:46

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapıyor. Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen veya posta ile yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartları taşımadığı tespit edilenler geçersiz sayılacaktır.

Aksaray Üniversitesi öğretim üyeliği için başvurular 3-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.