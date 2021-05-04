Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapıyor. Başvurular, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen veya posta ile yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartları taşımadığı tespit edilenler geçersiz sayılacaktır.

Aksaray Üniversitesi öğretim üyeliği için başvurular 3-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.