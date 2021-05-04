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Haberler Ekonomi Avrasya Tüneli 6 milyar liralık katkı sağladı

6 milyar liralık katkı sağladı

Avrasya Tüneli 6 milyar liralık katkı sağladı

4.5.2021

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman ve 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyar araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda, tünelin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lirayı buldu." ifadesini kullandı.
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