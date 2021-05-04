Bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs’ta ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti.

YANLARINDA OLACAĞIZ

Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek. Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerini alabileceklerini duyurdu. Bakan Vedat Bilgin, "Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye'mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

İŞTE IMF'İN DE ÖVDÜĞÜ TABLO

AK Parti, Uluslar arası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye'den övgü ile bahsettiği salgın sürecindeki sosyal devlet başarısını rapor haline getirdi. Bir yılı geride kalan salgının başlamasından bu yana ekonomik ve toplumsal istikrarı sağlamak için milyarlarca lira kaynak aktarıldı. Raporda en dikkati çeken yardım ise 60 milyar lirayı aşan Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde yapılan yardımlar oldu. Bu kapsamda yapılan diğer yardımlar şunlar: Kısa çalışma ödeneği: 27.7 milyar TL, ücretsiz izne çıkarma ödeneği: 8.3 milyar TL, işsizlik ödeneği: 5.1 milyar TL, prim mahsuplaşması: 3,5 milyar TL.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KISITLAMALARDAN MUAF OLACAKLAR

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak."

■ HAZAL ATEŞ ■ EDA IŞIK