Bina yıkımı için 16 milyon liralık yatırım

1982'den bu yana yıkım işinde faaliyet gösteren Nermanoğlu Hafriyat şirketi, son teknolojiye sahip makinelerle sektördeki pazar payını büyütmeye devam ediyor. Ford Cargo 15 kamyon ve molozu geri dönüştüren yeni bir metso kanköser makinesi alıp toplamda 16 milyon liralık yatırım yapan Nermanoğlu, Bornova ve Bayraklı'daki yıkımları yapacak.

DEPREM BÖLGESİNDE

Yatırımlara son hızla devam ettiklerini belirten Nermanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Nermanoğlu, "Her yeni yatırımı ülkeye yeni bir kazanç olarak görüyoruz. Bayraklı ve Bornova yıkım bölgelerinin yanı sıra ülkenin tüm bölgelerinde yıkım ve yenileme çalışmalarında imzamızın olması bizim için gurur verici. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Gaziemir Aktepe Polis Lojmanlarının da yıkım işlemine başladık" dedi.

Makine parkurunu yenileyip araç sayısını çoğalttıklarını belirten Gürsel Nermanoğlu şunları söyledi: "Kamyon sayımızı 74'e çıkardık. Bölgedeki en büyük yıkım alet parkuruna sahibiz. Avrupa standartlarının üzerinde kısa sürede, çevreye hiç zarar vermeden yıkım yapıyoruz. Askeriye, belediye ve orman işletmelerinin yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Dedemizden öğrendiğimiz işi şirketlerden aldığımız destekle daha da geliştiriyoruz. Yıkımda bizim olmazsa olmazımız güvenlik çemberidir. Bu sistemi oturtmadan yıkım başlatmayız. 65 tonluk 32 metre yüksekten yıkım yapabilen Demetolia yıkım makası makinesi ile güvenle yıkıyoruz. Örnek 7-8 katlı bir binayı 3-4 saat gibi kısa sürede yıkabiliyoruz. Bina yıkımları için özel ekip kurduk. Deneyimli 100'e yakın personelimiz var" dedi.

2-3 GÜNDE BİTİRİYORUZ

Nermanoğlu Hafriyat Genel Müdürü Gökhan Nermanoğlu ise "Bina yıkımı, hafriyat, söküm, hurda demir, eski kereste, alt yapı işleri, batar söküm yıkımı, bina yıkımı, eski inşaat malzemeleri satımı, eski kereste alımı satımı, hafriyat hurdacılığı, inşaat kazı kırım, dolgu, tadilat gibi işleri de yaparak molozu bile tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Yıkım süresini 2-3 güne indiriyoruz" diye konuştu.