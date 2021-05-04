İhracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla yapılan basın toplantısında "Nisan ayında ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamı" dedi. İhracatın 2020 yılı- Nın son çeyreği itibarıyla güçlü toparlanma yaşadığını vurgulayan Muş, "İhracatımız, 2021 yılının ilk çeyreğinde daha da ivmelenerek milli gelir büyümesinin en güçlü bileşeni haline gelmiştir. Ayrıca 2021 yılına ilişkin açıklanan göstergeler de Türkiye ekonomisindeki güçlü gidişata işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Muş, bu yılın ilk çeyreğinde ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 50 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 artışla 61 milyar dolar olduğunu belirterek, Nisan ayı rakamlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş, ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değerle tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik."



DIS TICARET AÇIGI YÜZDE 31,9 AZALDI

BUGÜN itibariyle ihracatın pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutunduğunu ifade eden Muş, "İthalatımız ise Nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artışla 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aylık ithalatımız pandemi öncesi dönemle karşılaştırıldığında, 2019 yılı Nisan ayına göre ithalatımızın yüzde 21,1 oranında artış gösterdiği görülecektir. Böylece, Nisan ayı dış ticaret açığımız, Nisan 2020'ye göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara gerilemiştir. Bir diğer ifadeyle 1,5 milyar dolar azalmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisanda yüzde 85,7'ye yükseldi" diye konuştu.