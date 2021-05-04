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Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , "Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatıyor

04.05.2021, 13:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerine yönelik açıklama yatı.

Nisan ayına ilişkin ödemeler hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bilgi, ödemelerin 5 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını ifade etti.

IBAN biligisi bulunmayan vatandaşların, PTT üzerinden ödemeleri alabileceği ifade edildi.



Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

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