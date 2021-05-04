Piyasalarda güçlü yükseliş beklentisi

BORSADA yükseliş beklentisi ile pozisyon alan yatırımcıların yoğunlaştığı nisan ayında küresel çapta rekorların kırıldığı görülürken, yurt içinde yüzde 0,44 ile nispeten sınırlı kazanç sağlayan BIST 100 endeksinin, mayısta güçlü bir performans sergilemesi öngörülüyor.

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