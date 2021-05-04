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Haberler Ekonomi Rüzgardan enerji üretimi 3 kat arttı

Rüzgardan enerji üretimi 3 kat arttı

Rüzgardan enerji üretimi 3 kat arttı

4.5.2021

YAŞAR Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin son 10 yılda üç katına çıktığını, yenilenebilir enerji kurulu gücü ile yaklaşık 12,6 milyon konutun elektrik ihtiyacının karşılanabildiğini söyledi. Yıldırım, yenilenebilir kaynakların oranının yüzde 52,12'ye yükseldiğini ifade etti.
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