Türkiye ekonomisi dinamik ve dirençli

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, "Bizim için en cesaret verici olan şey, Türkiye'de özel sektörün son derece dinamik olması. Türkiye'nin çok geniş ve güçlü bir tüketici temeline sahip olması ve hızlıca yeniden büyüme kapasitesi, ekonomisinin direnç unsurları arasında yer alıyor." dedi. Renaud-Basso, internet üzerinden otoriteler ve şirket yöneticileri ile görüşerek Türkiye'ye sanal ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Türkiye'nin EBRD'nin yatırım portföyünde en yüksek paya sahip ülke olduğunu vurgulayan Renaud-Basso, "Türkiye, en büyük faaliyetimizin olduğu ülke konumunda. 2020 yılında Türkiye'ye 1,7 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdik. Türkiye'de bugüne kadar toplam 13 milyar avroluk yatırım yaptık. Bu çok büyük bir yatırım." ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin dinamik ve direncinin altını çizen Renaud- Basso, Türk ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına direnç gösterebilen bir ekonomi olduğunu söyledi. Renaud-Basso, "Son derece dirençli bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin yeniden büyüme kapasitesi var" dedi.