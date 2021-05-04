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Haberler Ekonomi Vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

4.5.2021

GELİR ve kurumlar geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocakşubat- mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı. Söz konusu uzatma özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

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