500 bin balon balığı için destek ödenecek

MARMARA, Ege ve Akdeniz'de sık görülen zehirli balon balığı avcılığı hükümetçe desteklenecek. Türkiye karasularında yayılan istilacı balon balığı popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında 2021, 2022, 2023 yıllarında balon balığı avcılığı desteklenecek. 'Lagocephalus sceleratus' türünü avlayan balıkçılara 500 bin adede kadar adet başına 5 lira destekleme ödenecek. Diğer balon balığı türlerine ise 5 milyon adede kadar adet başına 0.50 lira verilecek. Gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak. Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek.