Aydın’a hizmet yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın için kamu yatırımlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Aydın Denizli Otoyolu, Şehir Hastanesi, adliye sarayı ve birçok projenin hayat bulduğu kentte, geçen yıl 500 milyon liralık kamu yatırımı gerçekleşti. Aydın'a son yıllarda yatırım yağarken başlayan kamu yatırımlarıyla şehir adeta şantiye alanına döndü.

OTOYOLUN TEMELİ ATILDI

Yıllardır beklenen, ihalesi 8 milyar 776 milyon 809 bin liraya gerçekleşen Denizli-Aydın otoyolunun temeli 16 Kasım 2020 Pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile beraberindekiler tarafından atıldı. Ege Bölgesi'nin 163 kilometrelik en önemli otoyol projesi olan ve İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak projenin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Aynı zamanda bağlantı yollarının çalışmaları sürerken, otoyol projesinin 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. İzmir'den başlayarak Aydın, Denizli ve Burdur illerinden Antalya'ya uzanacak olan otoyol, Ege ve Akdeniz turizmine canlılık getirecek. Proje kapsamında İzmir-Antalya arasının 7 saatten 3 saate inecek.

950 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Devletin kendi imkanlarıyla yapacağı 950 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin ihalesi 976 milyon 424 bin liraya yapıldı. 2 Kasım 2020'de yüklenici firmayla sözleşmesi imzalandı. Yer tesliminin ardından Efeler ilçesi Şevketiye mahallesindeki 265 bin metrekarelik alanda Şehir Hastanesi inşaatına başlandı. Yerleşkesi 10 katlı iki hastane binası, 8 katlı hastane binası, 6 katlı ana bina ve teknik merkez binalarından oluşan hastanede 585 tek kişilik oda bulunacak. İki kişilik olarak planlandığında toplam bin 170 yatak kapasitesine ulaşacak hastanenin 230 yoğun bakım yatağı ile birlikte toplam yatak kapasitesi bin 100 olacak. Aydın Şehir Hastanesi, Aralık 2022'de hizmete girecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL 500 MİLYON HARCANDI

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, geçen yıl yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Aydın'da 2020'de devlet tarafından yapılan 264 proje hayata geçirildiğini belirten Vali Aksoy, "İlimizde yapımı tamamlanan ve devam eden bu 264 adet projenin toplam proje tutarı 7 milyar 985 milyon 823 liradır. Önceki yıllar harcaması ise 1 milyar 3 milyon lira olmuştur. İlimiz için 2020 yılı ödeneği 635 milyon 168 bin lira, 2020 yılı harcaması 502 milyon 848 bin liradır. Yatırımlarımızda yıl itibariyle yaklaşık yüzde 79,17 nakdi gerçekleşme sağlandı" dedi.