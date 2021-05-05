Bakırçay bölgesini OSB’ler kalkındıracak

Kuzey Ege, son zamanlarda adını tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri ile duyurmaya başladı. Kurulma aşamalarının çok hızlı ilerlediği bu organize sanayi bölgeleri, bölgede büyük birer istihdam kapısı olma yolunda ilerliyor. Hem tarım, hem de sanayi alanında bölgeyi kalkındırmayı hedefleyen bu projeler ile gelecek yıllarda Kuzey Ege'nin yıldızı daha çok parlayacak.



DOLULUK % 80'İ GEÇTİ

Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ), son 1 yılda aldığı yoğun talepler sayesinde diğer tüm OSB'ler arasında dikkatleri çekmeyi başarıyor. BOSBİ Yönetiminde de bulunan Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, geçtiğimiz ay Bergama Ticaret Odası'nda düzenlenen basın toplantısında BOSBİ için, "Bergama Organize Sanayi Bölgesi son 1 yıl içinde ciddi bir talep yoğunluğu ile karşılaştı. Bölgenin yüzde 85'i doldu ki bu da 2 bin dekarlık alanın 1700 dekarının dolu olduğu anlamına geliyor" dedi. Ürper, BOSBİ'de aktif olarak hizmet veren ve inşaat çalışmaları bitmek üzere olan firmalardan her birinin de Bergama, Dikili ve Kınık'ın içinde bulunduğu Bakırçay Bölgesi'ne ekonomik olarak büyük katkı sağladığını ve gelecekte de bu oranın giderek artacağını ifade ediyor. Ürper açıklamasına aynı zamanda BOSBİ'nin dolu haliyle 5000 kişiye istihdam sağlamasının da planlandığını ekliyor. Taleplerin incelenmesi ve onaylanmasıyla önümüzdeki yıllarda BOSBİ büyük bir iş ve üretim sahasına dönüşecek.





TAM HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ

Kurucu ortakları arasında Bergama Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Valiliği ve Dikili Belediyesi'nin yer aldığı Dikili TDİOSB, topraksız, tam otomasyonlu ve ısıtma için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması özellikleriyle Avrupa'nın en büyük modern serası olma özelliğini taşıyor. Dikili TDİOSB'de yaklaşık 2000 dekar sera parseli, 350 dekar sanayi parseli bulunuyor. Jeotermal enerji ile ısıtılacak olan TDİOSB'de, rüzgar, güneş ve biyogaz gibi tesislerin de olacağı tam hibrit bir enerji sistemi kullanılması için çalışmalar da devam ediyor.

3500 KİŞİYE İSTİHDAM

Dev proje için; "Çok kısa sürede proje aşaması tamamlanan Dikili TDİOSB için mevcut kapasitenin çok üstünde bir talep oldu. Kuruluşundan sonra bölgede 3500 kişiye istihdam sağlayacak olan böyle büyük bir projeye bu kadar yoğun bir talep olması bizi de çok mutlu etti" diyen Dikili TDİOSB kurucu ortakları arasında yer alan Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Tarım Bakanlığı'nın projeye büyük ilgi gösterdiğini ve her aşamada büyük bir destek verdiğini belirtti.



TÜRKİYE'DE BİR İLK

Tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda özellikle Avrupa'da parmakla gösterilen bir OSB olma hedefiyle yola çıkan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİ- OSB), Türkiye'nin ilk Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi.



KATMA DEĞER

Proje ortakları arasında İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Kınık Belediyesi'nin yer aldığı Kınık TDİOSB, tıbbi ve aromatik bitki tohumu üretimi, ithalat ve ihracatı, fide üretimi ve teknolojik seralarda bitki türlerinin üretimi konusunda Türkiye'de ilk olacak. A kalitedeki tohum ve fideler üreticilere verilecek, üreticilerden gelen bitkiler de TDİOSB alanındaki sanayilerde işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Bu da ülkeye ve bölgeye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak.