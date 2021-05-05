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Haberler Ekonomi Bankalarda flaş değişiklik! İşte yeni mesai saatleri

Bankalarda flaş değişiklik! İşte yeni mesai saatleri

Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı almıştı. Bu karar 6 Mayıs 2021 Perşembe günü itibari ile uygulanacak. Bankalar, 6-11 Mayıs arasında 09.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Bankalarda flaş değişiklik! İşte yeni mesai saatleri

05.05.2021, 11:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 11:25

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

MESAİ SAATLERİ 09.00-16.30 SATLERİ ARASINA ÇEKİLECEK

Açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TAM KAPANMA NEDENİYLE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞMİŞTİ

29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma sürecinde bankalar mesai saatlerini değiştirmişti. Bankalar, bu süreç içerisinde mesai saatlerini 10.00-16.00 saatleri arasına çekmişti.

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