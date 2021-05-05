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Haberler Ekonomi Başkan Çerçi yine Türkiye’nin en başarılıları arasında

Başkan Çerçi yine Türkiye’nin en başarılıları arasında

30 büyükşehirdeki ilçe belediye başkanları baz alınarak gerçekleştirilen ankette Türkiye genelinde ilk onda yer alan Belediye Başkanı Dr. Çerçi, ’nin en başarılı 2’nci belediye başkanı oldu

Başkan Çerçi yine Türkiye’nin en başarılıları arasında

5.5.2021

ORC Araştırma Şirketi, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları anketi gerçekleştirdi. 30 büyükşehirdeki ilçe belediye başkanları baz alınarak gerçekleştirilen ankette Türkiye genelinde yine ilk onda yer alan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, aynı zamanda Ege Bölgesi'nin en başarılı 2. belediye başkanı oldu.

EGE'DE İKİNCİ SIRADA
ORC Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları anketi yaptı. Araştırma, 19 Mart - 07 Nisan 2021 tarihleri arasında 25 bin seçmenin üzerinde nüfusu olan ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesiyle (CATI) gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 1., CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 2., İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı K. Engin Özcan 3. olurken; örnek alınan projeleriyle beğeni toplayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Çerçi de yüzde 53,7 başarı oranıyla 8. sırada yer aldı. Dr. Mehmet Çerçi, aynı zamanda Ege Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları sıralamasında 2. olarak ilk onda yer edinen tek AK Partili belediye başkanı oldu.

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