BAYOSB yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Pandemi ve ekonomide yaşanan sorunlara rağmen lojistik avantajı ile sanayicilerin ilgisini çekmeye devam eden BAYOSB, yıl sonuna kadar da 35 milyon TL altyapı yatırımına imza atarak, bölge sanayicisinin katma değerini daha da artıracak.



İSTİHDAM ARTIYOR

BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, 2020- 2021 döneminde bölge olarak altın çağlarını yaşadıklarına dikkat çekerek, sanayicilerin her türlü zorluğa rağmen lojistik avantajlarını ve sundukları kaliteli alt yapı hizmetlerini değerlendirerek yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi.

Son dönemde özellikle otomotiv yedek parça, makine üretimi ve metal şekillendirme alanında çalışan sektörlerin yoğun ilgisini çektiklerini belirten BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, "Pandemi nedeniyle bir çok işlerin zorlaştığı bir dönemde BAYOSB'nin üretim kapasitesinde düşüş yaşamadık. Bu dönemde bölgemizin elektrik ve gaz tüketimleri arttı, çalışan sayımız da yükseldi. Sadece yeni yatırımlar gelmiyor, bölgede faaliyet gösteren firmalarımız da kapasite arttırıyor.





Biz de gelen talepleri dikkate alarak alt yapı yatırımlarımızı hızla hayata geçiriyoruz.

2021 yılı sonuna kadar 2. bölgedeki parselasyon çalışmalarımızı tamamlayacağız. İstinat duvarları, yol çalışmaları gibi alt yapı çalışmalarını da bu yılın sonuna kadar 30-35 milyon TL'lik bir yatırım ile bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Altyapı yatırımları ile birlikte sürdürülebilir üretim stratejisi kapsamında da projelerinin devam ettiğini açıklayan BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, "İZKA destekli Yeşil OSB projemiz ile ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Avrupa Birliği destekli sanal gerçeklikte iş güvenliği eğitimleri projemiz de devam ediyor. AB'den bu konuda 226 bin Euro'luk destek aldık, 18 ay sürecek projemizin üçüncü ayını tamamlıyoruz" dedi.





YATIRIM PROGRAMINDA

Arıtma tesisi çalışmalarının da sürdüğünü, Sanayi Bakanlığı'ndan onay aldıklarını ve Bakanlığın 2021 yatırım programına dahil edildiklerini belirten Telseren, "Bu yıl içinde projelendirme ve ihale sürecini tamamlamayı hedefliyoruz. Günlük 1500 metreküplük bir arıtma tesisi yapacağız, 12-15 milyon TL'ye mal olacak bu yatırımın finansmanını da Sanayi Bakanlığı'ndan kredi alarak çözeceğiz. 2022 yılı sonunda tesisimiz hazır olsun istiyoruz" dedi.