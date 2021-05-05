EİB, Nisan ihracatında en yüksek rakama ulaştı

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri, geçen ay 1 milyar 373 milyon 510 bin dolar ihracatla, bugüne kadarki en yüksek aylık dış satım rakamına ulaştı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "15 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz, 2021'in ihracatta rekorlar yılı olması için çalışıyoruz" dedi. Nisan'da birlik bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 10'u ihracatını artırdı. Birlik, geçen yıl Nisan'a göre yüzde 68 artışla 1 milyar 373 milyon 510 bin dolara çıkardı. Bu rakam, EİB tarihindeki en yüksek aylık ihracat oldu. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, birliğin ihracatı yüzde 20 artışla 4 milyar 882 milyon dolara, son 1 yıllık ihracatı yüzde 6'lık artışla 13 milyar 831 milyon dolara yükseldi.