Emekliye, engelliye ve yaşlılara evde ödeme

TAM kapanmada bankaya gidemeyecek durumdaki 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan mekliler maaş, ikramiye, aylık ve diğer ücretlerini evinden alabilecek. Mayıs'ın 5-10'u arasında gerçekleşen yaşlı ve engelli aylıkları ile sosyal des-tek ödemeleri; PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla evlerde teslim edilecek. PTT kartına ya da Iban numarasına gönderi-lecek olanlar dışındaki yakla-şık 2 milyon hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilecek. PTT de bin 100 lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerine bu-gün başlıyor. Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri de bugün yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılaca-ğını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanlara da PTT'den ödeme yapılacağını vurguladı.



'HIZLI DESTEK'E YOĞUN BAŞVURU

Tam kapanmada işletmelere, esnafa yönelik mikro ve küçük işletmelere 5 milyar bütçeli Hızlı Destek Programı'na ilk gün 22 bin 521 esnaf başvurdu. İlk günden binlerce esnafa onay çıktı. Bir ay daha uzatılan gelir kaybı, kira desteğinden yararlanan esnaf sayısı da 1 milyon 200 bine ulaştı, bu kapsamda 3.2 milyar lira ödeme yapıldı. KOSGEB aracılığı ile 130 bin işletmeye sağlanacak 5 milyarlık desteğe başvurular pazartesi günü başladı. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ilk ödeme Haziran ayında yapılacak.