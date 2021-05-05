TAM kapanmada bankaya gidemeyecek durumdaki 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan mekliler maaş, ikramiye, aylık ve diğer ücretlerini evinden alabilecek. Mayıs'ın 5-10'u arasında gerçekleşen yaşlı ve engelli aylıkları ile sosyal des-tek ödemeleri; PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla evlerde teslim edilecek. PTT kartına ya da Iban numarasına gönderi-lecek olanlar dışındaki yakla-şık 2 milyon hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilecek. PTT de bin 100 lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerine bu-gün başlıyor. Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri de bugün yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılaca-ğını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanlara da PTT'den ödeme yapılacağını vurguladı.
'HIZLI DESTEK'E YOĞUN BAŞVURU
Tam kapanmada işletmelere, esnafa yönelik mikro ve küçük işletmelere 5 milyar bütçeli Hızlı Destek Programı'na ilk gün 22 bin 521 esnaf başvurdu. İlk günden binlerce esnafa onay çıktı. Bir ay daha uzatılan gelir kaybı, kira desteğinden yararlanan esnaf sayısı da 1 milyon 200 bine ulaştı, bu kapsamda 3.2 milyar lira ödeme yapıldı. KOSGEB aracılığı ile 130 bin işletmeye sağlanacak 5 milyarlık desteğe başvurular pazartesi günü başladı. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ilk ödeme Haziran ayında yapılacak.
Emekliye, engelliye ve yaşlılara evde ödeme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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