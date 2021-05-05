Gençler, sektör temsilcileriyle bulusuyor

YAŞAR Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi işbirliğiyle Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi ev sahipliğindeki Girişim Kampı'21@Karşıyaka Kolektif, başladı. Çevrimiçi düzenlenen 'Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler' temalı kampta, sektör temsilcileriyle gençler buluşacak.
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