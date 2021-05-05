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Haberler Ekonomi Gençler, sektör temsilcileriyle bulusuyor

Gençler, sektör temsilcileriyle bulusuyor

Gençler, sektör temsilcileriyle bulusuyor

5.5.2021

YAŞAR Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi işbirliğiyle Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi ev sahipliğindeki Girişim Kampı'21@Karşıyaka Kolektif, başladı. Çevrimiçi düzenlenen 'Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler' temalı kampta, sektör temsilcileriyle gençler buluşacak.
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