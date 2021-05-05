İhracat hedefimiz 1.2 milyar dolar

Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yeni Asır 'Global Ölçekte Ege'nin Yeri' dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Uçak, pandemi koşullarından, Ege Bölgesi ve İzmir'in yaş sebze ve meyve ihracatı potansiyeline, Çin ile yaşanan ihracat sorunundan, dijitalleşme adımlarına kadar pek çok soruyu yanıtladı.

Pandemi koşullarında geçen 2020 yılını Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? 2020 yılı pandemi koşullarında geçen bir yıldı fakat bizim için olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde durmadan çalıştık. İhracatımızı arttırarak 1 milyar doların üzerine çıkardık. Bir önceki yılın aksine yüzde 21'lik bir artış söz konusu.

Pandemi koşullarında 1 milyar dolar barajını geçmeyi başardınız. 2021 yılının tamamında nasıl bir performans bekliyorsunuz? 2021'in ilk çeyreğinde ihracatımızı yüzde 11'lik artışla 213 milyon dolardan, 237 milyon dolara taşıdık. 2021 sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağımıza inancımız tam. Yeni pazarlar bulmaya çaba gösterdik. Sanal fuarlar kurduk. 2021 ihracat hedefimiz 1.2 milyar dolar ve inşallah bu hedefimize ulaşacağız.

Ege ve İzmir'in yaş sebze ve meyve ihracatı açısından potansiyeli sizce nedir? Ürün çeşitliliğimizi artırarak ihracat sezonlarımızı uzatmalı ve ihracatta sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalıyız. Araştırma Enstitülerinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve katkı sağlıyoruz. Ürün çeşitliliğinin artması kapsamında tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulmasını çok önemsiyoruz. Dikili'de faaliyete geçen sera organize sanayi bölgesi ile 80 bin tona kadar kaliteli ve katma değeri yüksek meyve sebze üretim hedefimiz var. Sanayi bölgeleri sağladığı istihdam, modern üretim teknolojileri ile uyumu, çevreye duyarlılığı, katma değerli üretim ile kurulduğu kırsal bölgeye ve ülkemize çok büyük kazançlar sağlayacak.

Turkish Cargo'nun yaş sebze ve meyve ihracatına uygun destinasyon planlamaları ihracatınızı nasıl etkiledi? Turkish Cargo özellikle pandemi döneminde ihracatçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sefer sayılarını arttırdı ve bu üretici ve ihracatçının sorunları çözümü noktasında olumlu oldu. Fiyatlarının da uygun olması taşımacılık maliyetlerini düşürürken, ülkelere ulaşma sıkıntımızın da aşılmasına yardımcı olarak rahatlamamızı sağladı.

2020'de Çin ve Rusya ile krizler yaşamıştu. Sorunların çözümü noktası neredeyiz? Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates kotasının 250 bin tona çıktı. Bu durum sevindirici olsa da kotanın tamamen kalkması yönünde bir temennimiz var. Çin'e kiraz ihracatı ise geçen senenin sonunda yasaklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin de desteğiyle sorunu aşarak bu sene tekrar gönderebileceğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımız sürüyor.

2021'in uluslararası meyve ve sebze yılı olarak ilan edilmesinin bölgenin ihracatına ne gibi yansımaları olacak? Birleşmiş Milletler'in bu yılı belirlemesindeki ana motivasyonun meyve ve sebzelerin insan beslenmesi, gıda güvencesi ve sağlık alanındaki önemli rolüne ilişkin farkındalığı artırmak meyve ve sebzelerin beslenmeye, gıda çeşitliliğine ve sağlığa katkısı; toplum, ekonomi ve çevreye etkisi; sürdürülebilir gelişime faydası konusunda farkındalığı artırmaya çalışmalıyız. Meyve ve sebzeye dayalı gıda sistemlerinin farklı boyutlar ile topluma, ekonomiye ve çevresel sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunduğunun, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde daha iyi anlaşılması gerek insan sağlığı gerekse çevresel yönden çok fayda getirecek.

YENİ PAZARLARA ULAŞTIK

PANDEMIYLE birlikte dijitalleşme yönünden çeşitli adımlar attıklarını anlatan Uçak, "Dijitalleşmek bir zorunluluk. Biz de hızla adapte olmaya çaba gösterdik. Toplantılarımızı zoom ortamına taşıyarak görüşmelerimize hızla devam ettik. Bize en büyük katkı sağlayan ise gerçekleştirdiğimiz dijital fuarlar oldu. Böylece yeni pazarlara ulaşabildik" dedi.

MERT ALPDÜNDAR