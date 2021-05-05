İş dünyasının çıkış noktası girişimcilik

Coğrafi konumu, sosyokültürel zenginliği, eğitimli nüfusu, okuryazarlık oranının yüksek oluşu, toplumsal eşitsizliğin ülke geneline göre daha az olan, kadın ve erkeğin bir arada üretebildiği ve kalifiye göç alan bir şehir olan İzmir, ülke için büyük ekonomik potansiyele sahip. EGİAD olarak 2017 yılında bir İzmir Raporu yayınlamıştık. Bu aynı zamanda İzmir'in resmini çekmede oldukça başarılı bir rapordu. Bu rapora atıfta bulunmak gerekirse iki tane önemli veri dikkat çekiyor. Birincisi; kadın iş gücüne katılım oranının Türkiye'de en yüksek olması. İkincisi; işgücüne katılım oranında İstanbul'dan sonra ikinci sırada olması. Yani İzmir'de yaşayan herkes bir şekilde üretmeye talip, ekonominin bir parçası. Öte yandan kadının sosyal yaşama katıldığı kadar ekonomik yaşama da katılmasını çok önemli buluyorum. Bu anlamda İzmir'in elindeki en önemli güçlerden biri kadının iş gücüne katılım oranıdır.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer

LİMAN AVANTAJI VAR

Pandemi döneminde çalışma alışkanlıkları da değişti. İzmir hem yaşanılacak bir şehir hem de çalışılacak şehir özellikleri barındırmaya başladı. İzmir'in diğer en önemli avantajı ise limanıdır. Özellikle tarım alanında tüm Ege'nin ihracat noktası İzmir Limanı'dır. İzmir tarım ürünleriyle kendi kendine yetebilen bir kent. İzmir tarımının bir diğer özelliği ise teknolojiyle uyumu. İzmir'deki çiftçi teknolojiyi yakından takip edip, hızlıca adapte olabiliyor. Ürünün kalitesi ve verimliliği de ülke ortalamasının üstünde. Tüm bunların yanında, İzmir'de imalat sanayi ve ağır sanayimiz de var. Bu sanayimizin gitmesi gereken yol, sürdürülebilirlik bilincinin arttırılmasıdır. Özellikle hükümetimizin sıfır atık politikası, yeşil üretim gibi konularda İzmirli sanayici gerekli adımları atabilecek potansiyele sahip. Biz de bu dönemde komisyonlarımıza 'Sürdürülebilirlik başlığını' ekledik.

BİLİMİN IŞIĞINDA YATIRIM

İzmir'de üniversitelerin varlığı da pozitif olarak ayrıştıran bir durum. Özellikle teknoparkların etkin bir şekilde çalışıp, girişimci yetiştirme noktasında önemli bir yol aldığını gözlemliyorum. Dijital çağa adapte olamazsak hem küresel anlamda rekabet gücünü elimizde tutamayız hem de yeni nesilden güç elde edemeyiz. Pandeminin etkisiyle e-ticaret uygulamaları alışkanlıkları kolay kolay gitmeyecek. Dijital dünyaya adaptasyon hepimizin işlerine, sosyal yaşantısına girdi. Dijitalleşme trendlerini takip edip, uygulamalıyız. E-İhracat da başka bir çıkış noktası. Müşteri ve pazar bulma zorluğu yaşadığımız şu dönemde, e-ihracat ile bunun aşılabileceği, küresel olarak dijitalleşen pazarlarda daha rahat geri dönüş alabileceğimizi düşünüyorum. İzmir'in çıkışında belki de en önemli nokta; girişimcilik. Özellikle İzmir Ticaret Odası'nın önderliğinde tüm odaların, valilik ve yerel yönetiminin ortak olduğu İZQ'nun varlığını çok önemsiyoruz. İzmir'in Akdeniz ve Dünya havzasında girişimcilik merkezi olması yolunda en önemli adım olarak görüyorum. Biz de EGİAD olarak 2011 yılından bu yana girişimcilik alanında çalışıyoruz. 2015 yılında Ege Bölgesi ve İzmir'de tek Hazine Müsteşarlığına akredite 'Melek Yatırım' ağını kurduk. Girişimciliğin kentin kaderini dönüştürebileceğin en büyük örneklerinden biri Lizbon kenti.

ZENGİNLİĞİ ÇOK FAZLA

Lizbon, odağını girişimciliğe çevirerek bütün dünyadaki yetenekli gençleri, onlara verdikleri barınma ve finansman desteğiyle kendisine çekmiş. Lizbon, girişimcilik noktasında Avrupa'daki en önemli şehir. İzmir'in, Lizbon'dan çok daha iyi bir iklimi var. Tüm dünyadan yetenekleri, dijital göçebeleri şehrimize çekebiliriz. İzmir'in iklimi dört mevsim yaşanabilir. İzmir'in sosyal ve kültürel zenginlikleri çok fazla. Bu anlamda çok fazla avantajlarımız var. İZQ projesi girişimciler için İzmir'i cazibe merkezi yapmaya aday. İzmir'in kaderini değiştirebilir. EGİAD olarak misyonumuz buradaki bütün girişimci çalışmalara destek vermektir.