Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, İstinye Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak.
Adayların, KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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