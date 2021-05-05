İzmir, ihracatta Türkiye’nin ikinci büyük kenti

Homeros'un tabiriyle, "Gökkubbenin altındaki en güzel yer" olan İzmir, 8500 yıllık tarihi boyunca öncelikle liman kenti özelliğiyle öne çıkmıştır. İzmir Limanı sayesinde tarih boyunca önemli bir ticaret kenti olan İzmir, ihracat, sanayi, turizm, fuarcılık ve tarım alanlarında her zaman öne çıkan kentlerden biri olmuştur. Yaklaşık 4,5 milyon insanımıza yuva olan İzmir'de, 6 bin 500 civarında ihracatçı firmamız faaliyet gösteriyor.

İHRACATIN BAŞLADIĞI YER

Türkiye'de ihracatın başladığı yer konumunda olan İzmir, Türkiye'ye ihracatı öğrettiği gibi halen Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci ili konumundadır. İzmir, Gayri Safi Milli Hasıladan aldığı yüzde 6,1'lik pay ve 236 milyar TL'lik büyüklükle Türkiye'de üçüncü sırada yer almasına karşın, 2020 yılında gerçekleştirdiği 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracatla İstanbul'un ardından en fazla ihracat yapan ikinci il konumundadır. İzmir'in 2020 yılı ithalat rakamı ise; 8 milyar 465 milyon dolarda kaldı. İzmir'in dış ticaret hacmi 20 milyar 62 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 137 oldu. Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı ise; 21 milyar 474 milyon dolar, ithalatı ise; 13 milyar 633 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi illerinin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 158'e ulaştı. İzmir, Ege Bölgesi'nin 35 milyar dolarlık dış ticaret hacminden yüzde 57'lik payı tek başına aldı.

TİCARET HACMİ YÜKSEK

2020 yılında Türkiye'nin 169,5 milyar dolar ihracata karşılık, 229,4 milyar dolar ithalat yaptığını, ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 77,3 olduğunu dikkate aldığımızda İzmir'in ihracatçı kimliği daha net ortaya çıkıyor. Türkiye'nin ticaret hacmi en fazla olan serbest bölgesi İzmir'de faaliyetini sürdürüyor. İzmir'de bulunan iki serbest bölge İzmir'i ihracat sıralamasında ikinci sıraya taşıyor. İzmir'deki 2 serbest bölgeden 2020 yılında 2 milyar 10 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

HER SEKTÖRDEN DIŞ SATIM

Türkiye'de ihracat 27 sektörde kayda alınıyor. İzmir'in ihracatının sektörel kırılımına baktığımızda İzmir'in her sektörde ihracat yapan nadir kentlerimizden biri konumunda. İzmir, 6 milyar 241 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, tarım ürünleri ihracatı 3 milyar 87 milyon dolar, madencilik ürünleri ihracatı ise; 205 milyon dolar oldu. 2020 yılında kimya sektörü 1 milyar 358 milyon dolarlık ihracatla İzmir'in en fazla ihracat yapan sektörü olurken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz 1 milyar 352 milyon dolar ihracatla zirve ortağı oldu.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

DEMIR ve demir dışı metaller sektörümüz 833 milyon dolarlık ihracatla üçüncü basamağa adını yazdırdı. İzmir, 14 organize sanayi bölgesi, 9 tane üniversitesi, 4 teknoparkı, 2 serbest bölgesi, limanları, hızla artan otoyol ağı, nitelikli işgücüyle yatırımcı için cazibe merkezi konumundadır. İzmir'in Türkiye ihracatına daha fazla katkı sağlaması için İnovasyon, Ar-Ge, Tasarım, Lojistik odaklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz.