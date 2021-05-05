İzmir, üretimden gelen gücüyle yükseliyor

İzmir'i merkeze alıp Ege Bölgesi ekonomisine baktığımızda ülkemiz adına üretimde öncü ve dinamik güç olmaya çalışan bir irade görüyoruz. Bölgemiz genç ve eğitimli nüfusu, teknoloji merkezleri, 56 OSB'si, 92 küçük sanayi sitesi, tarıma dayalı OSB'leri, 3 serbest bölgesi, yenilenebilir enerji potansiyeli ve turizmiyle Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlesinin lokomotifi olma potansiyeline fazlasıyla sahip. Bu durumu son dış ticaret verilerinden de rahatlıkla okuyabiliriz.

İHRACATTA ÖNCÜ KENT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ege Bölgesi illerinin geçen yılki ihracat rakamı 25 milyar 259 milyon dolara ulaştı. İzmir, Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci ili oldu. Bölgenin ithalatı ise 18 milyar 210 milyon dolarda kaldı. Ege Bölgesi'ndeki tüm iller dış ticaret fazlası verdi. İzmir Ticaret Borsasının ana iştigal konusu olan tarım ve gıda ürünleri ticareti açısından bölge ekonomisine baktığımızda, burada da önemli bir güce sahibiz. Mesela Türkiye'nin 2020 yılında ihraç ettiği her 4 balıktan, 3'ünde Egeli balıkçıların alın teri var.

Zeytin ve zeytinyağında 2020'de 159 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız ise 505 milyon doları buldu. Kuru üzüm ve incirde başat oyuncuyuz. Pamuk üretiminde iniş çıkışlı bir grafik izlemekle beraber halen güçlü bir altyapıya sahibiz. Borsa olarak yıllardır tarımın ülke ekonomisi için itici bir güç olabileceğini savunuyor ve tüm çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. İTB, EBSO, İTO, EİB ve esnaf odalarımızla el ele vererek başta kent ekonomisi olmak üzere birçok alanda ortak projelere imza atıyoruz. Bu anlamda kentimizi öne çıkartacak en önemli ortak projelerimizden biri de Tarım ve Orman Bakanlığının himayesi ve desteği ile hayata geçirilen tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri...

TARIMSAL ÜRETİM

Kuruluş süreci tamamlanan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi bunun ilk adımı... Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi, Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi gibi projelerin de tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretim ve ticareti alanında A'dan Z'ye mükemmel kurgulanmış bir İzmir'e kavuşacağız. Borsa olarak kuruluş çalışmalarında son aşamaya geldiğimiz İzmir Tarım Teknoloji Merkezinin devreye girmesiyle de hem büyük sermayenin hem de genç girişimcilerin ilgisini yeniden tarıma çekmeyi hedefliyoruz.

AKIL, BİLİM, EĞİTİM

İTTM, Türk tarımının Silikon Vadisi olacak. Yeni nesil teknolojilerin tarımsal üretime katılmasını sağlayacak. Üretimde verimliliği artırırken, su tüketiminde ve kaynak kullanımında tasarrufu getirecek. Organik tarım alanındaki üretim potansiyelimizi katlayacak. Yine Borsa olarak Yaşar Üniversitesi ile birlikte müfredatını oluşturduğumuz Borsa Akademi çatısı altında da tarımda yaşam boyu eğitim sürecini hayata geçireceğiz. Hedefimiz akıl, bilim ve eğitim ile tarımda en iyiye ulaşmak. Ege tarımının, devletin itici gücü, sermaye, STK'lar ve üniversitelerin iş birliği ile evrensel rekabette daha da öne çıkacağına inanıyoruz. İnandığımız ve hep savunduğumuz bir diğer konuda markalaşma. İTTM'nin bu alanda da önemli bir işlev üstleneceğini düşünüyoruz.