‘Köprü ve otoban ücretleri düşerse üretim artar’

Ege Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı ve 25'inci Dönem İzmir Milletvekili Murat Koç, İzmir'in ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'in Türkiye ekonomisine katkısını artırabilmek için lojistik ve ulaşım ağlarıyla desteklenmesi gerektiren Koç, "Ege Bölgesi coğrafi konumu, denizleri, iklimi, toprak verimliliği, insanlarının çalışkanlığı açısından turizm, tarım ve hayvancılık, sanayi gibi tüm ticari kolların faaliyet gösterdiği bir bölgemizdir.

TİCARETİN KALBİ ULAŞIMDIR

Ticaretin kalbi ulaşımdır, Ege Bölgesi'nin büyük otobanlarla, demir ağlarla, limanlarla, lojistik alanlarının oluşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte yatırım yapacak kuruluşların devlet eliyle özendirilmesi, desteklenmesi gerekmektedir" dedi. Koç, otoban ve köprü ücret lerinin aşağı çekilmesinin hem üretimi hem üreticiyi hem de devlet bütçesini destekleyeceğinin altını çizerek, "Devletimiz, iyi bir planlamayla yatırımcının Ege Bölgesi'ne gelişi sağlamalıdır. Alsancak Limanının bir an önce ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Limanların paralelinde, lojistik merkezleri bir an önce hayata geçirilmeli. Şu an Ege Bölgesi'nin başlıca sıkıntısı, üretimin pazarlara ulaştırılması aşamasında yaşanıyor. Üreticinin en çok belini büken olgulardan biri köprü ve otoban ücretlerinin yüksek oluşudur" dedi.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Koç şöyle konuştu: "Kuzey Ege Otoyolu'nun tamamlanmasıyla, İzmir Antalya Otobanı'nın hayata geçirilmesiyle İzmir Antalya arası 3 saate inecek. Ürünün pazara inme süresi kısalacak. Üretici ile tüketici kısa sürede buluşacak. Yolların ve köprülerin fiyatları düşürülmeli, Türkiye genelinde paylaştırılmalı. Yapılan indirimler, devlet bütçesine negatif olarak yansımayacak hem üretim hem de kullanılırlık artacağından, Türkiye ekonomisine, devlet bütçesine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"YATIRIMCI DESTEKLENMELİ"

YATIRIMLARIN bürokrasiye takılmaması gerektiğine vurgu yapan Koç, "Yatırım yapmak isteyenlerin devlet eliyle desteklenmesi gerektiğini belirtmiştik. Bu destek hem planlamayı, hem lojistiği hem de bürokratik prosedürleri kapsamalı. Yatırımın teşvik edilmesi hususunda, çağın teknolojik nimetlerinden yararlanılmalıdır. Öte yandan İkiçeşmelik, Kadifekale güzergahının düzenlenerek, Tarihi Agora'nın gün yüzüne çıkartılması, ziyaretçilere açılması da Ege Bölgesi'ne çok sayıda turist çekecek, bulunduğu konum itibariyle ekonomiyi ciddi katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak ve hızlı bir çalışmayla Tarihi Agora'yı ivedilikle kentimize kazandırmalıdır" dedi.