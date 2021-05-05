Marketlere yeni yasaklar

İçişleri Bakanlığı, zincir ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışının yapılamayacağını açıkladı. 81 il valiliğine gönderilen yeni genelgede, vatandaşın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, zincir ve süper marketlerin pazar günleri yine kapalı kalacağına değinildi.

HIRDAVAT VE ZÜCCACİYE YOK

Sokağa çıkma kısıtlamasında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde alınan yeni tedbirlere göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, ev tekstili, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Bakanlık ayrıca tam kapanmayla ilgili 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi. Bu süreçte gözlükçüler faaliyetlerine geçici olarak ara verecek.

NÖBETÇİ GÖZLÜKÇÜ OLACAK

Gözlüğü zarar görenler için her ilçede bir nöbetçi gözlükçü açık olacak. Kısıtlamadan muaf tutulan ve gün içinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin, günlük iş planlarını göstermeleri halinde, yapılacak denetimlerde bu durumlar göz önünde bulundurulacak.



ÜRETİCİLERE KOLAYLIK GELDİ

'BİTKİSEL ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların' sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırıldı. Tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan çiftçi kayıt sistemi belgesini ibraz edecek çiftçilerin, ayrıca çalışma izni görev belgesi alması gerekmeyecek.