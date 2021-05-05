Modern adalet sarayı

Aydın Efeler'e 96 bin 470 metrekare alana yapılacak adalet sarayının temeli bu yıl atılacak. 270 kapalı, 640 açık araçlık otoparkı, modern mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla yeni adliye, adliye personeli ve vatandaşlar için erişim kolaylığı sağlayacak

Adalet Bakanlığı tarafından 2020 yatırım programına alınan Efeler ilçesine bağlı Yeniköy mahallesindeki 96 bin 470 metrekare alanda yapılacak adalet sarayının temeli bu yıl içerisinde atılacak. Adliye binası 270 kapalı ve 640 açık araçlık otoparkı ile hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, bölge idare mahkemesi, denetimli serbestlik, cumhuriyet başsavcılığı, icra daireleri, seçim kurulu, duruşma salonları, yemekhaneler, mescid, kreş ve sosyal alanlar ile projelendirilirken modern mimarisiyle hakim, savcı, adliye personeli, avukatlar ve vatandaşlar için erişim kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlayacak.

ACİL ÇAĞRILAR TEK MERKEZDE

Efeler ilçesi Aydın-Muğla karayolu üzerinde bulunan 112 Çağrı Merkezi tamamlandı. İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen uygulama kapsamında ülke genelindeki 70. çağrı merkezi olan merkez hizmet vermeye başladı. Bu uygulama ile tüm acil çağrılar 112 numarası altında tek bir çatıda toplandı. Aydın genelinde polis, itfaiye, orman yangını gibi acil numaraları aramak isteyen vatandaşlar, artık tek bir numarayı arayacaklar.

ÖĞRENCİ YURTLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında il merkezinde öğrenci yurdunun 89 milyon 444 bin liraya ihalesi yapıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü'nde 2 bin 326 kişilik yurt inşaatı devam ediyor. Yurdun bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete alınması bekleniyor. Özel şahıs tarafından 75 milyon liraya yaptırılan ve imzalanacak protokolle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne kiralanacak olan 2 bin 8 kişilik Güzel Hisar Yurdu'nun inşaatında son aşamaya gelindi.