Nüfus yaşlandıkça katarakt ameliyatı daha çok yapılıyor

İnsanların bulunduğu şehirde uzman hekimlere ulaşmalarının kolaylaştığını anlatan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde gerçekleştirilen katarakt ameliyat oranının binde 2'lerden. Binde 5 - 6 seviyelerine yükseldiğini belirtti.



ESKİSİNDEN İYİ GÖRÜYOR

Eskiye oranla teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve daha iyi görme konusundaki talebin de ileri yaşlardaki insanlarda arttığını vurgulayan Mahmut Kaşkaloğlu, "Türkiye'de 15 - 20 yıl öncesinde yılda 75 bin katarakt ameliyat yapılırken, nüfus o kadar artmamasına rağmen bu sayı yıllık 500 bini geçti. Bunun iki nedeni var. Ülkemizde de insanların yaş ortalaması giderek yükseldi ve doktora ulaşması kolaylaştı. Hastaların doktora hastalıklarıyla ilgili doğru bilgi vermeleri onları doğru yönlendirmeleri gerekiyor. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım. Akıllı mercek olarak anılan merceklerle hastaların ameliyat sonrası eskisinden de daha iyi görmeleri sağlanabiliyor. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere hatta Amerika'ya göre modern ve gelişmiş olanaklara sahip. Bu tıp sektörü açısından gurur verici bir durum" dedi.



HEKİM DENEYİMİ ÖNEMLİ

İzmir'de, hem hastane hem de hekim kalitesinin yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurguladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını hatırlatan Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" diye konuştu. Kalite ve hasta memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını kaydeden Kaşkaloğlu, "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 21 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.



KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ'NİN 21'iNCİ GURUR YILI



KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına yatırım yaptıklarını belirterek sektörde 21'nci yılı geride bıraktıklarını söyledi. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Kaşkaloğlu markasının yalnızca ülkemizde değil yurtdışında da güven ve kaliteyle anılan bir marka haline geldiğini dile getirerek, emeği geçen tüm hekimlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.