Ortopedik cerrahide robot teknolojisi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortopedik cerrahi alanında olumlu ilerlemeler yaşandığını belirten Özel Sağlık Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Biriminden Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu ve Op. Dr. Yağmur Işın, robot yardımlı ameliyatların başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Robot yardımlı navigasyonlu diz ameliyatlarının günümüzde çok sık uygulanmaya başlandığını söyleyen Doç. Dr. Satoğlu, yurt dışında başlayan bu akımın yaklaşık 3-4 yıldır ülkemizde de uygulandığını ifade etti.

ANATOMİ AKTARILIYOR

Süreç hakkında bilgi veren Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu: "Robot yardımlı navigasyon sistemi başlıca hasta anatomisinin bilgilerini bilgisayar ortamına aktaran bir navigasyon sisteminden ve bu bilgilere göre kemik kesilerini sağlayacak robotik koldan oluşur. Hastanın diz eklemi açıldıktan sonra 3 boyutlu eklem bilgileri bilgisayara aktarılır. Bu işlem sırasında hasta hiçbir şekilde radyasyona maruz kalmaz. 3 boyutlu eklem yapısı bilgisayara aktarıldıktan sonra hastada minimum kemik kaybı yapılacak şekilde kemik kesileri planlanır."

PLAN YAPILIYOR

Doç. Dr. Satoğlu şöyle konuştu: "Bu plan yapıldıktan sonra hastaya protez koyulmadan bilgisayar üzerinde protez varmış gibi simülasyon yapılabiliyor. Bu sayedeyumuşak doku dengesi ve diz kıvırma ile düz hale getirme arasındaki eklem boşluğu da değerlendirilebiliyor. Nihai planlama yapıldıktan sonra, bu plana uygun şekilde robotik kol kemik kesilerini yapar ve bilgisayardaki protez son olarak hastaya monte edilir. Protezler koyulduktan sonra navigasyon sistemi üzerinden son değerlendirme yapılır ve ameliyata son verilir."

DAHA HIZLI İYİLEŞME

ROBOTIK diz protezi ile hasta ek radyasyon almadan normal yöntemlere göre daha doğru protez yerleşimi yapılabildiğini vurgulayan Op. Dr. Yağmur Işın, "Daha az kemik kesisi olduğu için de daha hızlı ve daha fonksiyonel iyileşme görülebilir. Hasta anatomisine uygun protez koyulduğundan da protez sağ kalımını artırır. Tanı ve tedavi için mutlaka uzman doktora başvurulmalısınız" dedi.