Üretimde lider ihracatta öncü

Ege Bölgesi, sanayi üretimi ve ihracat alanında her dönem ülkemizin öncü kentlerini bünyesinde barındırıyor. İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Muğla illeri, sahip oldukları turizm zenginliklerinin yanında tarımsal üretim açısından da dünya genelinde adından söz ettiriyor.

Liman avantajı ve yatırımcı sayısıyla ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan İzmir, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci ili. Bölgenin diğer illeri üretim çeşitliliği ve dinamik insan kaynaklarıyla ekonominin öncü ve itici gücü konumunda.



İZMİR İHRACAT KENTİ

İZMIR Türkiye'de dört buçuk milyonluk nüfusuyla en büyük üçüncü kenti konumunda. İzmir, tarım, sanayi ve diğer sektörlerde de yıldız illerden biri. İzmir, 2020 yılında 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracatıyla;

Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci kenti oldu. İzmir'in 2020 yılı ithalat rakamı; 8 milyar 465 milyon dolar. İzmir'in dış ticaret hacmi 20 milyar 62 milyon dolar olurken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 137 oldu. İzmir'de bulunan iki serbest bölge İzmir'i ihracat sıralamasında ikinci sıraya taşıdı. Kentin ihracatı 11 milyar 597 milyon dolara çıktı. İzmir, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da dış ticaret fazlası vermeyi başardı. İzmir, tarım potansiyeli açısından da ön planda.

2019 verilerine göre, tarımsal üretim değeri 19,9 milyar TL olup bitkisel üretim değeri 8,43 milyar TL, hayvansal ürünler üretim değeri 9,28 milyar TL ve su ürünleri üretim değeri 2,19 milyar TL olarak gerçekleşti.

İzmir süs bitkileri üretim potansiyelinin yanı sıra ihracatında da önemli yere sahip. Türkiye denizlerindeki su ürünleri yetiştiriciliğinin yüzde 93'ü Ege Bölgesi'nde, retimin yüzde 22'si İzmir'de yapılıyor.



TEKSTİLDE LİDER

DENIZLI ekonomisi, büyük ölçüde ihracata dayalı. Geçen yıl ilin ihracatı 2 milyar 401 milyon Dolar. İhracatta tekstil ve konfeksiyon ön plana çıkarken 1 milyar 287 milyon dolar ihracata imza atan sektörün toplam ihracatta yüzde 53.5 oranında pay aldı.

Elektrik ve elektronik sektörü 376 milyon dolar ihracatla ikinci sırada.

Kentten 171 ülkeye ihracat yapılıyor.

Turizme 12 ay hizmet sunan Denizli en çok turist çeken iller arasında 4'üncü.

Denizli'de turizme hizmet sunan toplam 18 bin 968 yataklı 247 konaklama tesisi bulunuyor. Denizli, sahip olduğu iklim çeşitliliği ve farklı rakım özelliklerinden dolayı zengin bir ürün desenine de sahip.



KAPLICA VE SAĞLIK TURİZMİ

AFYONKARAHISAR'IN başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılık.

En önemli tarımsal faaliyeti hububat ekimine dayanıyor. Afyon, haşhaş ekimi bakımından Türkiye'nin en müsait yeri. Geniş otlaklara sahip olduğu için Afyon'da hayvancılık gelişmiştir. Afyon'da halıcılık, dokumacılık ve küçük el sanatları yaygın olmakla birlikte en büyük zenginliği mermerdir. Türkiye'de kaplıca ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen şehir olan ve son yıllarda kongre turizmi ile de öne çıkmaya başlayan Afyonkarahisar, 5 yıldızlı termal tesisleri, doğal güzellikleri, yöresel lezzetleriyle kış turizminin gözde merkezleri arasında. Zengin mineralli termal sularıyla ünlü termal turizmin başkenti Afyonkarahisar'da, misafirler 42 derecelik termal havuzlardan yaz kış yararlanabiliyor.



TARIM VE TURİZM KENTİ AYDIN

Aydın bir tarım ve turizm kenti. Nüfusunun %55'i geçimini tarım sektöründen sağlıyor. Organik tarımın öncüsü olan Aydın'da, Organik Tarım Bilgi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 5 bin 520 üretici var. Tarımdan sonraki ikinci önemli sektör turizm. Aydın, Didim ve Kuşadası gibi Türkiye'nin iki önemli turizm merkezi ve çok sayıda tarihi eseri ile turizm potansiyeli yüksek bir il. Son yıllarda atılım yapan Aydın'da 2020 yılı ihracatı 771 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aydın'dan 104 ülkeye ve 3 serbest bölgeye ihracat yapıldı.