Yatırımda lider Aydın

Aydın'da kamu kurumları 2020 yılı itibariyle birçok projeyi vatandaşların hizmetine sundu. İşte o projelerden bazıları: "DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 72 projenin gerçekleştiği Aydın'da toplam yatırım bedeli 2 milyar 121 milyon 687 bin 389 lira oldu. Karayollarınca yol, köprü, menfez ve benzeri 21 projenin toplam bedeli 1 milyar 321 milyon 326 bin lira. İller Bankası tarafından 2020 yılında yapımı tamamlanan Kuşadası Kanalizasyon arıtma tesisinin proje bedeli 66 milyon 218 bin 240 lira. TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 17 iletim hattının bedeli 192 milyon 938 bin 640 lira. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma, rehabilitasyon, orman içi yol yapımı, orman yangınlarının önlenmesi alanında 16 projenin toplam bedeli 25 milyon 492 bin 699 lira. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nce Selçuk-Ortaklar 14 kilometrelik yeni demir yolu yapımı 2024'te tamamlanacak. Ayrıca Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 9 projenin bedeli 2 milyar 1 milyon 169 bin 883 lira.

TOKİ SOSYAL KONUTLARI

"Vakıflar Müdürlüğü'nün restorasyon çalışmaları alanında 8 projesnin bedeli 6 milyon 950 bin 39 lira. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından hastane, aile sağlığı merkezi, 112 hizmetleri alanında 25 projenin bedeli 1 milyar 382 milyon 683 bin 255 lira. Okul, derslik, pansiyon, spor salonu yapımı gibi 23 projenin tutarı 294 milyon 485 bin 460 lira. Parke taşı, restorasyon, köprü yapımında 10 projenin bedeli 19 milyon 700 bin lira. TOKİ tarafından Millet Bahçesi, Çine Hükümet Konağı ve İncirliova'da 206 konut ve sosyal donatı alanı projesinin toplam bedeli 95 milyon 620 bin lira."





