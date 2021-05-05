Yenilikçi bakış açısıyla üretimimizi sürdürüyoruz

2004 yılından beri yerli üretim traktörlerle sektörde kendine önemli bir yer edinen Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, kuruldukları günden bu yana, AR-GE çalışmalarına kaynak ayırarak ve teknolojiyi yakından takip ederek üretimlerini yenilikçi bir bakış açısıyla sürdürdüklerini dile getirdi. Saylan, Türkiye'de yerli tasarım ile üretilen ilk traktör firması olarak, çiftçilerin sesine ve taleplerine kulak vererek üretim ve tasarımlarını şekillendiklerini de vurguladı. Tolga Saylan, "Traktör sektörünün en genç firmalarından biriyiz. 2003 yılında, ilk yerli tasarım traktörü üretme heyecanı ile yola çıktık. Biz öncelikle Türk çiftçisini ve ihtiyaçlarını iyi anladığımıza, sonra Türk insanının sağduyusuna, memleketine olan inancına güvendik. 6 yıl içinde çiftçimizin de büyük desteği ile Erkunt markası pazarda 31 marka arasından 3. sıraya yükseldi" dedi.



TARIMSAL DESTEK

CEO Tolga Saylan, ülkemizin tarımsal ihtiyacının yerli üretimle karşılanması, çiftçilerin daha çok kazanması için, bazı destek modellerinin de uygulandığını belirtti.

Saylan, "Ülkemizin tarımsal ihtiyacını yerli üretimle karşılaması, çiftçilerin daha çok kazanması için, "Havza Bazlı Üretimi Destekleme Modeli" ve "Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli" ile sektöre yönelik doğrudan çözüm stratejileri geliştiriliyor. Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz anlayışıyla, ülke ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayacak gıdayı üretmemiz, topraklarımızı korumamız, çiftçimizi ise üretime teşvik edecek çözüm yollarıyla buluşturmamız gerekiyor.

Tarımda sektörel sorunların çözülmesi için kırsalda yaşam standardının yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesi, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Yeni dünya düzeninde şirketlerin kâr elde etme amacının, toplumsal çıkarlar ile paralel olabileceği bir "kazankazan" ilişkisi kurulması beklenmektedir.

Paydaşlarının beklentilerini değerlendirmeden geleceğe yatırım yapan, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin riskleri göz ardı ederek, yalnızca ekonomik sürdürülebilirliğe odaklanan işletmelerin günümüz şartlarında rekabet gücünü koruması veya artırması mümkün değildir" dedi.



BIZE GURUR VERIYOR

TÜRKIYE'NIN kaldığı yerden üretmeye, büyümeye ve gelişmeye devam etmesi gerektiğini de kaydeden Ceo Tolga Saylan, Erkunt olarak çiftçinin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak ve onlardan gelen geri bildirimlerle her geçen gün daha iyi hale gelmek için çalıştıklarını kaydetti.

Saylan, "İhracatımızı artırmak için zor ama bir o kadar keyifli bir yola çıktık. İlk ihracatımızı 2007 yılında Bulgaristan'a yaparak, tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan traktörlerimizi yurtdışında da çiftçilerin beğenisine sunduk. İhracat markamız olan ArmaTrac, bugün aralarında İngiltere, Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 41 ülkeye ihraç ediliyor.

Ekonomi Bakanlığı'nın TURQUALITY programından faydalanmaya hak kazanan firmamız, her geçen sene ihracatta büyüyerek yoluna devam ediyor. Katıldığımız yurt dışı fuarlarında insanların ilgisiyle karşılaşıyoruz. Ürünlerin Türkiye'de üretildiğini söylediğimizde ise aldığımız tepkiler gurur verici nitelikte oluyor" dedi.



İHRACATTA 3'ÜNCÜ

ERKUNT Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, 2020 yılında Türkiye'de 'en çok ihracat yapan traktör firmaları' arasında 3'üncü sırada yer aldıklarını belirterek, "Özellikle 100 yıllık firmaların varlık gösterdiği dünya pazarında bir Türk markasının olması ülkemiz için gurur verici" dedi.