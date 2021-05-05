Yunusemre Meydan Projesi başlıyor

YUNUSEMRE Belediyesi, bir kompleks projesini daha hayata geçirmek için düğmeye bastı. İçerisinde belediye hizmet binası, gençlik merkezi, kaymakamlık binası, yeraltı otoparkı ve meydanın yer alacağı proje start alırken; belediye bu süre boyunca vatandaşlara 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ek binasında hizmet verecek. Vizyon projeleriyle fark yaratan Yunusemre Belediyesi, bir dev projesinin daha startını verdi. "Yüzüncü Yıla Yüz" Proje kapsamında içerisinde; Manisa'nın en büyük meydanı, yeraltı otoparkı, belediye hizmet binası, gençlik merkezi ve kaymakamlık binasının yer aldığı proje başlarken belediye hizmetleri bu süre boyunca Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ek binasında (Merkezefendi Mahallesi, 3819 Sokak, No: 80) yürütülecek. Belediye hizmet binasının kullanım ömrünü tamamladığını, depreme dayanıksız olması nedeniyle riskli yapı raporu alındığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mevcut binanın birkaç gün içerisinde yıkılacağını söyledi.

EK BİNASINA TAŞINDI

MEVCUT binanın Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ek binasına taşındığını, 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren belediye hizmetlerinin buradan yürütüleceğini ifade eden Başkan Çerçi, "Bu süreçte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına tüm birimlerimizi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ek binasına taşıdık" dedi.