22.8 milyon çocuğa müjde

Bu yaş grubunun veli, vasileri aracılığıyla sisteme dâhil olmasını sağlayacak yasal düzenleme Bayram'dan sonra Meclis'e sunuluyor. Yasal düzenleme 30 Haziran'a kadar yaşama geçirilmiş olacak. Aile üyeleri için ayrı hesap açılarak yüzde 25'lik devlet katkısından da daha fazla yararlanılabilecek, BES çocuklar için kumbara görevi görecek. İlk etapta 3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülüyor. Potansiyel BES katılımcı sayısı Türkiye'nin toplam nüfusuna ulaşacak.

VELİ ARACILIĞIYLA KATILACAK

Ekonomi reformları kapsamında bugün 12 milyonun üzerinde katılımcı ve 175 milyarlık portföy büyüklüğüne ulaşan BES ve sigortacılıkta yeni dönem başlıyor. Haziran sonuna kadar yapılacak işler arasında yer alan ve yasal düzenleme gereken BES'e ilişkin düzenlemeler torba teklifle yaşama geçirilecek. Mevcut sistemde BES'e girecek katılımcıların fiil ehliyetine sahip bulunması zorunluluğu bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabilecek. Küçük yaştan itibaren düzenli tasarruf alışkanlığı da kazandıracak olan düzenlemeyle çocukların geleceğine güvence sunmak isteyen ebeleyenlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

İHTİYAÇTA KULLANILIR

Sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. Buna ilişkin yasal düzenleme 30 Eylül tarihine kadar tamamlanacak. BES'in özel yapılarla entegre edilerek kapsamının genişletilmesiyle katılımcı, tasarruflarını emeklilik dönemleri dışında ihtiyacı olduğunda da kullanabilecek. Yasal düzenleme ile ayrıca emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin 2023'e kadar BES'e aktarımına imkân verilecek.

50 MİLYARLIK POTANSİYEL

Türkiye Sigorta Birliği'nin tespitlerine göre aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar lira, toplam potansiyelin ise 50 milyar lirayı bulması bekleniyor. İlk etapta 3 milyona yakın 18 yaş altı çocuğun girişiyle birlikte bu tutarın orta vadede 100 milyar gibi bir fon büyüklüğü yaratması öngörülüyor. Geçen yıl salgın dönemine karşın BES'te yüzde 28'e yakın bir büyüme yaşandı. Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem görmesi sağlanarak, vatandaşlara sistemdeki fonlarını alıp satma imkânı verilecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun sorumlu olacağı bu uygulamaya ilişkin idari düzenleme de de Eylül sonunda uygulamaya girecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu'nun ajandasına göre bireysel emeklilik sistemine katılım bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılacak. Sistemde kalış süresinin uzatılması için teşvik mekanizmaları sağlanacak. Sigorta ve özel emeklilik ürünleri geliştirilecek.

Hazal ATEŞ