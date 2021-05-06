4 sektöre istihdam desteği

Yazın hızlı aşılamayla hayatı normale döndürmek isteyen hükümet önceliğini istihdama verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek istihdama 100 bin lira kredi desteğinin kapsamının, hizmet ve turizm sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, özel bankaların da devreye sokulması gündemde. Böylece imalat ve üretim sektörleriyle birlikte toplamda 4 sektör desteklenmiş olacak.

ÇALIŞANA VE ESNAFA DESTEK

Türkiye, bir yılı aşkın süredir Kovit 19 salgınıyla mücadele ediyor. Gelişmiş birçok ülkeden daha başarılı bir şekilde süreci yöneten Türkiye, işten çıkarma yasağı, kısmi çalışma ödeneği ile çalışan, kira desteği gibi uygulamalar ile küçük esnafa destek verdi. Sürecin vatandaşları ve iş dünyasını en az zararla atlatılması için çaba harcadı.

PANDEMİNİN MAĞDURLARI

Kredi desteği öncelikli olarak imalat ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere verilecek. Böylece üretimin ve büyüme hedeflerinin yakalanmasının yanı sıra istihdamın artması sağlanacak. Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörler hizmet ve turizm sektörleri oldu. Bu iki sektörün de istihdam desteği kapsamına alınması için çalışma yapıldığı öğrenildi. İstihdam desteği kredisinin, devlet bankalarının yanı sıra özel bankalar tarafından da verilmesine ilişkin görüşmeler sürüyor. Bu konudaki gelişmelerin olumlu olduğu bildirildi. Yapılacak her yeni istihdam için 100 bin lira olarak verilecek kredinin 6 ay ödemesiz, 3 yıl ödemeli şeklinde planlanması düşünülüyor.

FAİZİ DEVLET ÜSTLENECEK

İstihdamla ilişkin SGK primleri faizden düşülecek. Böylece kredinin faizlerini büyük oranda devlet üstlenmiş olacak. Başkan Erdoğan krediyle ilgili ilk açıklamayı yaparken, "Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacaktır. Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacaktır" demişti.