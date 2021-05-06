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Haberler Ekonomi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alıyor!

, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alıyor!

, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan , ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alıyor!

06.05.2021, 11:15

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Tashihçi, MütercimTercüman, Dizgi Operatörü, Büro Personeli, Programcı pozisyonları için toplam 15 sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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