Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alıyor!

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Tashihçi, MütercimTercüman, Dizgi Operatörü, Büro Personeli, Programcı pozisyonları için toplam 15 sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.