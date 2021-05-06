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Haberler Ekonomi Ayakkabıcıların elinde kalanlar ihtiyaç sahibine

Ayakkabıcıların elinde kalanlar ihtiyaç sahibine

Ayakkabıcıların elinde kalanlar ihtiyaç sahibine

6.5.2021

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Kovid- 19 kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinden etkilenen ayakkabı üreticileri ve esnafının elinde kalan ayakkabıları satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak. Esnaf ve çalışanların kısıtlama sürecinde ekonomik etkilerini en aza indirmek için ayakkabı üreticilerinin elinde kalan ürünler alınarak ihtiyaç sahibi ailelere bayram hediyesi olarak verilecek.

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