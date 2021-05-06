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Haberler Ekonomi Bayram ikramiyeleri bugün ve yarın hesapta

Bayram ikramiyeleri bugün ve yarın hesapta

Bayram ikramiyeleri bugün ve yarın hesapta

6.5.2021

EMEKLİLERİN 1100 lira olarak güncellenen bayram ikramiyeleri bugün ve yarın hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12.7 milyon emekliye ödenecek ikramiye miktarının 12.3 milyar lira olduğunu belirterek, "Ödemelerin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergahzaman kuralına uygun hareket etmek kaydıyla, vatandaşlarımızın banka şubeleri ile atm'lere gidiş-gelişleri kısıtlamadan muaf tutulacak" dedi.
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