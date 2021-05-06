Çiçekte Anneler Günü bereketi

SÜS Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "Anneler Günü için kesme çiçek ihracatımız yüz güldürüyor. 70 milyon dal seviyelerinde bir ihracatımız var, geçen yılki rakamlara bakarsak 35 milyon seviyelerindeydi. Yüzde 100'ün üzerinde ihracat yapılıyor. 7 milyon dolarlık bir gelirimiz var. 35 ülkeye ürün gönderiyoruz" dedi.

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