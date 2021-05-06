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Haberler Ekonomi Dumanlı papaz eriginde hasat basladı

Dumanlı papaz eriginde hasat basladı

Dumanlı papaz eriginde hasat basladı

6.5.2021

TÜRKİYE'NİN erik üretim merkezlerinden Manisa Turgutlu'da yetişen, iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğusuyla diğer türlerden ayrılan 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı. Turgutlu'da toptan kilosu 30 liraya kadar satılan eriğin fiyatı, üreticinin yüzünü güldürdü. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, yaklaşık 30 bin ton erik bekliyoruz. Şu an eriklerimizi İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerimize gönderiyoruz. Fiyatlarımız, kalitesine göre kilo başına 20 ile 30 arası değişiyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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