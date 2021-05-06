Ehliyeti olmayana ihale yok

HÜKÜMET uzun yıllardır tartışılan kamu alım ihalelerinde yeni bir sayfa açıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen çalışmayla kamu ihalelerinde dijital ve rekabeti artıran yeni yeni bir ihale sistemi kuruluyor. Ehliyeti (sertifikasyon) olmayan devlette ihalelere katılamayacak. Kamu İhale Yasası'ndaki istisnalar disiplin altına alınırken, yatırımların daha hızlı yaşama geçirilmesi için işlem süreçleri kısaltılıyor. Yerli malı öncelikli şartname havuzları oluşturuluyor. HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek amacıyla Sektörel Kamu Alımları Yasası hazırlıyor. Yasal düzenlemenin yılsonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor. Aynı süre içinde İhale Kanunu'ndaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak. Kamu ihalelerinde ehliyet (sertifikasyon) sistemini kurmaya yönelik yasal çalışma da gelecek yılın Mart ayında yaşama geçirilecek. Bu tarihten itibaren kamu ihalelerine katılan firmaların yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak.