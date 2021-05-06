Hazır giyim rekora imza attı

HAZIR giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 2020'nin aynı ayına göre yüzde 184.7 artışla 1 milyar 632 milyon 42 bin dolar ihracat yaptı. Ocak-Nisan'da 6 milyar 336 milyon 207 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek ilk 4 aylık ihracatına da imza atıldı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "İlk 4 ayda 2020'ye göre 32.3, 2019'a göre yüzde 5.5 artıdayız. Salgın kaynaklı kapanma önlemlerine rağmen ilk 3 pazarımız olan ülkelere ihracatta da 4 aylık sonuçlar bizi gelecek için umutlandırdı. Sektör olarak 2021 yılını 18 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatacağımızı öngörüyorum" dedi.

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