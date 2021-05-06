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Haberler Ekonomi Kül olan ormanlar yeniden yeşile dönüyor

Kül olan ormanlar yeniden yeşile dönüyor

Havaların ısınmasıyla beraber akla ilk gelen konulardan biri de orman yangınları oldu. Özellikle geçtiğimiz sene ve çevresinde çıkan yangınlarda binlerce hektar alan küle dönmüş ve on binlerce hayvan telef olmuştu. Geçen sene İzmir ve illerinde 285 yangın çıkarken, 4 bin 200 hektar alan alevlere teslim oldu.

Kül olan ormanlar yeniden yeşile dönüyor

6.5.2021

PİKNİK VE ANIZA DİKKAT
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yaklaşık 4 bin 200 hektar alan yandı. Diğer taraftan da aynı alanlarda arazileri sürüp dikime hazır hale getirdik. Kasım aylarında başlamak üzere de hepsini diktik. Şu anda geçen sene yanmış olan hiçbir alanımız boş değil" dedi. Hedeflerinin öncelikle yangının çıkmasını engellemek olduğunu söyleyen Derince, "Yangın çıktıktan sonra söndürmek için gerekli donanıma sahibiz. Ancak bu noktada halkımızdan ricamız kesinlikle piknik için ayrılan özel alanları kullanmaları. Bağ ve bahçe temizliklerini ateşle yapmasınlar" dedi. Derince,erken ihbarın çok önemli olduğunu da vurguladı.

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