Kül olan ormanlar yeniden yeşile dönüyor

PİKNİK VE ANIZA DİKKAT

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Yaklaşık 4 bin 200 hektar alan yandı. Diğer taraftan da aynı alanlarda arazileri sürüp dikime hazır hale getirdik. Kasım aylarında başlamak üzere de hepsini diktik. Şu anda geçen sene yanmış olan hiçbir alanımız boş değil" dedi. Hedeflerinin öncelikle yangının çıkmasını engellemek olduğunu söyleyen Derince, "Yangın çıktıktan sonra söndürmek için gerekli donanıma sahibiz. Ancak bu noktada halkımızdan ricamız kesinlikle piknik için ayrılan özel alanları kullanmaları. Bağ ve bahçe temizliklerini ateşle yapmasınlar" dedi. Derince,erken ihbarın çok önemli olduğunu da vurguladı.