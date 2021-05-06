Manisa’da aylık ihracat 500 milyon doları geçti

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi, Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Mart 2021 tarihinde tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı Manisa'da Nisan 2021'de yeni bir rekor daha kırıldı. Mart'ta 491 milyon dolarlık aylık ihracat rekoru Nisan'da 513 milyon dolara yükseldi. Manisa'nın aylık ihracatı ilk defa 500 milyon doları geçmiş oldu. Bu yıl Nisan'da ihracat yüzde 107.8'lik bir artışla 513 milyon dolar oldu.

CÜNEYT HASÇELİK