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Haberler Ekonomi Menderes Nehri kurudu çiftçi tedirgin

Menderes Nehri kurudu çiftçi tedirgin

Menderes Nehri kurudu çiftçi tedirgin

6.5.2021

EGE Bölgesi'nin can damarı olan Büyük Menderes Nehri, yağışların az olması nedeniyle kurudu. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizine dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Daha önce taşkınlarla gündeme gelen Büyük Menderes Nehri'nin kuruması Aydın Ovası'ndaki çiftçileri tedirgin etti. Çiftçiler traktörleriyle nehrin yatağında setler yapıp, dipteki az miktardaki suyu biriktirmeye çalışarak susuzluğa karşı önlem almaya çalışıyor. Nehrin büyük bölümünde ise dipteki kumlar ortaya çıkarken çiftçiler kara kara ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

İHSAN KARATAŞ

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