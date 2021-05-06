Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı." dedi. 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. Maddesine eklenen bir düzenleme ile emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak kesinleştirilmişti. Bundan sonra herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu düzenlemeye göre emekliler her yıl iki ikramiye olarak 2.200 TL almış olacaklar.



KİMLER ALABİLİYOR?

Emekli ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek. Emekli ikramiyesi için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Bu ödemeler maaş alınan hesaplara otomatik olarak yatırılacak.





KİM, NE KADAR ALACAK?

- Emekli: 1.100 TL

- Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

- Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

- Ölüm aylığı (% 25): 275 TL



TEMMUZ'DA ZAM VAR

Emekliler ve memurlar Temmuz ayında ise yılın ikinci zammını almış olacaklar. Ocak'ta yapılan 8.6'lık zamdan sonra Temmuz'da da oluşacak 6 aylık enflasyon verisine göre maaşlar artırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını da alacak.