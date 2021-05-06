Ramazanda sahurda araç aramaları arttı

NİSAN ayında sahur saatlerinde vasıta kategorisine olan ilgi, yüzde 247 arttı. sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil olurken, otomobili, minivan&panelvan, ticari araçlar ve motosiklet takip etti. Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35.4'ü 0 ila 100 bin kilometre aralığında yer alırken, ilanların yüzde 26'sı 50 bin ila 100 bin TL aralığında satışa sunuldu. Satılık araç ilan fiyatları yüzde 1.18 arttı.